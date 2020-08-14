Минск, , 12:29 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала власти республики остановить насилие. Соответствующее видеообращение политик опубликовала на канале YouTube «Страна для жизни».

По её мнению, жители Белоруссии не верят в победу действующего президента Александра Лукашенко. Тихановская считает, что защитить выборы можно только законными ненасильственными методами.

Кандидат добавила, что якобы мирные протесты граждан власть превратила «в кровавую бойню». «Ситуация критическая… Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов», — считает Тихановская.

Она призвала мэров всех городов выступить организаторами мирных массовых акций 15 и 16 августа. Политик также объявила о сборе подписей тех граждан, которые проголосовали за неё.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Светлана Тихановская покинула Белоруссию. Позднее МИД Литвы сообщил, что кандидат приехала в Вильнюс. По данным ЦИК Белоруссии, Тихановская набрала 10,09% голосов.