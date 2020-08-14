Прага, , 12:36 — REGNUM Глава чешского правительства Андрей Бабиш провел консультации с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, и по их итогам главы правительств двух стран намерены призвать Евросоюз провести срочную видеоконференцию по ситуации в Белоруссии. Об этом 14 августа написал на своей странице в соцсети Twitter премьер-министр Чехии.

Как пишет Бабиш, он обратился утром 14 августа к председателю Европейского совета (Шарлю Мишелю) по поводу ситуации в Белоруссии, которая, по утверждению политика, является действительно серьезной.

«По согласования с (премьер-министром Польши) Матеушем Моравецким я попросил членов Совета Европы срочно созвать видеоконференцию», — написал на своей странице глава чешского правительства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика готова к диалогу с зарубежными партнёрами по ситуации в стране.

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