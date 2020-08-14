Рига, , 12:15 — REGNUM Двое задержанных во время протестных акций в Белоруссии граждан Латвии отпущены на свободу. Об этом 14 августа сообщил на своей странице в соцсети Twitter латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

«Оба задержанных в Белоруссии латвийца освобождены», — написал в своем сообщении Ринкевичс.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 августа глава МИД Латвии заявил, что два гражданина данной страны были задержаны в ходе акций протеста в Белоруссии, которые начались после состоявшихся 9 августа выборов президента республики.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что он якобы выехал из республики за границу.

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