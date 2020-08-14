Минск, , 12:05 — REGNUM Министерство энергетики Белоруссии опровергло сообщения о якобы начавшейся забастовке на БелАЭС.

«Персонал БелАЭС работает, все на рабочих местах», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на БелАЭС якобы началась забастовка рабочих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии на крупных машиностроительных предприятиях, в частности на Минском автомобильном заводе (МАЗ) и Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), состоялись акции протеста против результатов выборов президента, а также против насилия, творимого белорусскими силовиками над гражданами, которые участвуют в несанкционированных акциях протеста.

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