Киев, , 12:01 — REGNUM Трое граждан Украины вышли на свободу, ещё по одному задержанному ведутся переговоры с белорусской стороной. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский 13 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«После наших настойчивых действий были, наконец, освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алёшина. Наши правозащитники и журналисты были незаконно задержаны еще 12 августа», — рассказал он.

Зеленский убеждён, что граждане Украины не нарушали белорусские законы. Он также добавил, что Украина ведёт переговоры об освобождении некоего Романа Шишко, который находится в следственном изоляторе Бреста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об освобождении в Белоруссии двух граждан Украины заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По его словам, они находятся на территории посольства Украины в Белоруссии.

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