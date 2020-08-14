Киев, 14 августа 2020, 12:01 — REGNUM Трое граждан Украины вышли на свободу, ещё по одному задержанному ведутся переговоры с белорусской стороной. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский 13 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
Зеленский убеждён, что граждане Украины не нарушали белорусские законы. Он также добавил, что Украина ведёт переговоры об освобождении некоего Романа Шишко, который находится в следственном изоляторе Бреста.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее об освобождении в Белоруссии двух граждан Украины заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По его словам, они находятся на территории посольства Украины в Белоруссии.
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