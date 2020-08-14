Киев, , 11:40 — REGNUM На территории Тернопольской области Украины запретили легализацию игорного бизнеса согласно закону, который ранее приняла Верховная рада и подписал президент страны Владимир Зеленский.

Соответствующее решение Тернопольский облсовет принял на сессии 11 августа, но огласку оно получило только сейчас, после заявления депутата облсовета Василия Деревляного, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат отметил, что соответствующий вопрос инициировала партия «Батькивщина», представителем которой он является, и в итоге запрет поддержали 34 депутата из 40.

Вместе с тем комментариев от руководства Тернопольского облсовета относительно данной ситуации пока нет.

ИА REGNUM напоминает, что 14 июля Верховная рада приняла в целом законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса, рассмотрев для этого более 3,5 тысячи правок. 11 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, правда, не обошлось без конфуза — национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило, что подписанный документ содержит взаимоисключающие положения.

Ранее местные власти в Тернополе категорически отказались выполнять решение правительства Украины о жестком усилении карантина в регионе, после того как Киев поместил областной центр в условную «красную зону» по ситуации с коронавирусом. Никаких санкций в отношении местных властей за этот демарш тогда не последовало.