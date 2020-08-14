Киев, , 11:39 — REGNUM Украина может выйти из Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответствующий законопроект зарегистрировал в Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский, сказано на официальном сайте парламента.

Документ также предусматривает выход Украины из «протокола об утверждении положения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях СНГ».

Напомним, Антитеррористический центр СНГ был создан в 2000 году для координации антитеррористической деятельности стран — участниц Содружества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины отменило действие соглашения о сотрудничестве в сфере культуры в рамках СНГ.

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