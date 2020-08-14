Ярославль, , 11:34 — REGNUM Предвыборные кампании кандидатов на довыборах в Государственную думу Российской Федерации по 194-му избирательному округу вышли на финишную прямую. Мы уже привыкли, что власть различными методами противодействует оппозиционным политикам. Как обстоит дело на этих выборах в Ярославле? Кандидаты от оппозиции в своих оценках ситуации расходятся.

Выборы ЦИК РФ

«Особого противодействия пока не ощущаю, — рассказывает кандидат от КПРФ Елена Кузнецова. — Хотя вчера был отказ от Дзержинской администрации на проведение публичного мероприятия в зале администрации. Накануне помощники все обговорили, а потом глава отказывает — якобы там появилось пятно на потолке, и требуется срочный ремонт».

Елена Дмитриевна убеждена, что с каждым днём противодействие правящей партии будет нарастать.

«Сейчас мы встречаемся во дворах, говорим с людьми напрямую, — говорит она. — Сложнее будет, когда нам потребуются помещения. Я убеждена: чем ближе к выборам, тем сильнее будет противодействие власти».

Кандидат от партии «Яблоко» Олег Виноградов противодействия не видит.

«Власть кампанию не ведёт, поэтому и особенного противодействия нет, — говорит Олег Игоревич. — Эти довыборы всего на один год. Очевидно, что они сильно не напрягают Миронова и его команду. А личного административного ресурса у хоккеиста нет».

Олег Виноградов вспоминает, что заметное противодействие было во время избирательной кампании на выборах губернатора.

«Те выборы были для них важны, поэтому там было сильное давление, — вспоминает он. — И билборды наши портили, и весь многотысячный тираж газеты украли, и полицию заставляли нами заниматься».

По-видимому, масштаб противодействия зависит от масштаба оппозиционного кандидата. Анатолий Лисицын видит факты использования против его кампании административного ресурса.

«Противодействие есть, — рассказывает Анатолий Иванович. — Со мной не общаются главы районных администраций. Я им предлагал приходить на встречи с избирателями — ни главы, ни заместители не приходят. Более того, пытаются мешать. В Тутаеве сорвали встречу. Я понимаю, что они действуют не по своей инициативе, им спустили сверху установку. Для меня Андрей Коваленко не противник и не враг, а враг — административный ресурс».

Анатолий Лисицын считает, что власть постарается активным образом противодействовать его кампании. Но это, убеждён политик, не помешает ему проводить встречи с людьми.

«Мы уже провели 31 встречу, а всего я хочу провести порядка 90 таких разговоров, — продолжает Анатолий Иванович. — На каждую встречу приходит 30−40 человек. Там поднимается масса вопросов, и видно, что главы не встречаются в прямом диалоге с людьми».

Можно сделать вывод, что с приближением дней голосования противодействие оппозиционным кандидатам, которые могут составить реальную конкуренцию кандидату от правящей партии, будет нарастать.

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