Киев, , 11:27 — REGNUM Русский язык может получить в Донбассе более широкие права, но не статус государственного. Об этом заявил глава делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук 13 августа в интервью «Украинскому радио».

Он считает, что Украина не сможет вернуть регион в свой состав при помощи языкового вопроса.

«Если в Донбассе возникнет вопрос в соответствии с общеевропейскими законами о языках, мы, ссылаясь на эти законы, можем внести не вопрос государственности русского языка, а применения», — рассказал Кравчук.

Политик отметил, что, согласно украинскому законодательству, «российское национальное меньшинство» имеет право развивать и применять свой язык.

«Можно в этих регионах сделать шаги по более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского закона», — добавил он.

Напомним, согласно опросу, проведённому центрами Разумкова и Социс, 64,5% жителей Украины считают, что единственным государственным языком страны должен быть украинский. За языковое равноправие выступает лишь 15% жителей подконтрольных Украине территорий.

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