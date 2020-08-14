Пхеньян, , 11:22 — REGNUM Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна рассчитывать на свои силы в борьбе с последствиями наводнений, не допуская внешней помощи на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 14 августа сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отметил лидер КНДР, ситуация с распространением SARS-CoV-2 в мире ухудшается стремительным образом.

«(Ввиду этого) нельзя допустить получения внешней помощи для борьбы с наводнениями, нужно полностью закрыть границу и продолжать тщательно проводить противоэпидемиологическую работу», — сказал Ким Чен Ын.

Также он дал распоряжение о продлении действия постановления и приказов высших органов власти КНДР, где поставлены задачи по ликвидации последствий наводнений и возвращения жизни граждан страны к нормальной жизни до 10 октября текущего года, когда в республике будет отмечаться 75-я годовщина создания Трудовой партии Кореи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в КНДР из-за сильных ливней оказались подтопленными порядка 39 тысяч гектаров посевных площадей, разрушены или повреждены не менее 16 тысяч домов и различных построек.