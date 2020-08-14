Кострома, , 11:11 — REGNUM В Костромской области завершился процесс регистрации списков партий на выборы в законодательное собрание региона. Об этом сообщает Избирательная комиссия Костромской области. За места в парламенте будут бороться кандидаты от 11 избирательных объединений. Порядок расстановки партий в бюллетене выглядит следующим образом:

Заседание Костромской областной думы Kosoblduma.ru

1. Костромское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России

2. Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Костромской области

3. КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4. Региональное отделение в Костромской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

5. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Костромской области

6. Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Костромской области

7. Костромское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8. Костромское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

9. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Костромской области

10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

11. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области.

Трём партиям отказали в регистрации. Региональное отделение «Партии Возрождения России» не смогло собрать необходимое количество достоверных подписей, «Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу» и партия «Народ против коррупции» не предоставили документы в облизбирком в указанные сроки.

Напомним, что в Костромскую областную думу седьмого созыва изберут 35 депутатов, из них 25 — по одномандатным округам и 10 — по спискам. В единый день голосования 13 сентября в регионе пройдёт 105 избирательных кампаний. Агитация в СМИ по облдуме и выборам главы региона начнётся 15 августа и завершится в 00.00 12 сентября 2020 года.