Киев, , 11:08 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отрицает, что проект «Люблинский треугольник» был создан под президентские выборы в Белоруссии с целью как-то влиять на ситуацию с этой площадки.

Об этом он заявил в интервью «Украинскому радио» 14 августа.

Кулеба подчеркнул, что «Люблинский треугольник» для Киева — «инициатива стратегического характера», никак с белорусскими выборами не связанная.

«Для меня очень важно, что Украина не присоединяется уже к созданному формату, а сама создает, участвует в инициировании и создании нового формата», — сказал глава украинской дипломатии.

ИА REGNUM напоминает, что 28 июля министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы заявили о создании «Люблинского треугольника» — союза для политического, экономического и социального сотрудничества.

31 июля Кулеба пригласил главу МИД Белоруссии Владимира Макея на следующую встречу министров в рамках данной инициативы в качестве «почетного гостя».

10 августа представители «Люблинского треугольника» выступили с заявлением о том, что власти Белоруссии должны воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных активистов.