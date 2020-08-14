Киев, , 10:56 — REGNUM Глава МИД Германии Хайко Маас принял приглашение посетить Украину 24 августа, в день независимости страны, сообщает 14 августа пресс-служба украинского МИД.

Согласно источнику, соответствующая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с Маасом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава МИД поблагодарил немецкого коллегу за принятое приглашение посетить Украину «в важный день для нашей страны», отмечают в пресс-службе.

Также стороны стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и процесс урегулирования в Донбассе. Министры, в частности, согласились, что постоянное прекращение огня способно создать предпосылки для дальнейшего мирного урегулирования. Также стороны обсудили перспективы контактов на уровне министров «нормандской четверки» и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы.

ИА REGNUM напоминает, что Кулеба посещал Берлин и встречался там с Маасом в начале июня этого года.