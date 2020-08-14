Минск, , 10:56 — REGNUM Власти Белоруссии отпустили на свободу двух украинских «активистов», ранее задержанных в Минске. Об этом заявил 14 августа на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, «активисты» находятся на территории посольства Украины в Белоруссии.

Информацию подтвердили в Белорусской ассоциации журналистов:

«Украинские журналисты Реутский и Васильев на свободе! Вышли с Окрестино», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук призвал власти Белоруссии «остановить кровопролитие».

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