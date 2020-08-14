Минск, 14 августа 2020, 10:56 — REGNUM Власти Белоруссии отпустили на свободу двух украинских «активистов», ранее задержанных в Минске. Об этом заявил 14 августа на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По словам министра, «активисты» находятся на территории посольства Украины в Белоруссии.
Информацию подтвердили в Белорусской ассоциации журналистов:
Напомним, ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук призвал власти Белоруссии «остановить кровопролитие».
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