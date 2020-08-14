Прага, , 10:51 — REGNUM В Чехии сотрудники полиции задержали в июне российского дипломата за совершение незаконной сделки по покупке боеприпасов. Об этом 14 августа сообщает Чешское радио.

Отмечается, что российский дипломат был задержан в городе Ржичаны за то, что он якобы незаконно покупал патроны для снайперской винтовки.

Поскольку сотрудник российского посольства обладал дипломатическим иммунитетом, его вскоре отпустили. После произошедшего дипломат покинул страну.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа словацкие власти решили выдворить троих сотрудников посольства РФ в Братиславе в связи с подозрением в работе на спецслужбы.

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