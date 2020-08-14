Москва, , 10:49 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») назвал антиконституционным предложение МИД России заставить туристов, оказавшихся в кризисной ситуации, компенсировать расходы государства за возвращение на родину.

«Согласно нашей Конституции, Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами (ст. 61 п. 2). Где тут сказано про оплату?!» — задает вопрос Журавлёв в Facebook.

Он назвал предложение МИД провокацией.

«Подобную идею надо считать антиконституционной и антигражданской провокацией либерал-бюрократов, оторвавшихся от реальности», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России опубликовал для общественного обсуждения проект постановления правительства, который делает помощь туристам в возвращении в Россию платной. Исключение предусматривается при непосредственной угрозе жизни.

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