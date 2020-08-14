Минск, , 10:49 — REGNUM Незарегистрированный на выборах президента Белоруссии кандидат Валерий Цепкало, являющийся одним из лидеров белорусской оппозиции, призвал продолжать в республике протестные акции. Об этом оппозиционер 14 августа сообщил в Telegram-канале созданного им же «Фронта национального спасения».

По словам Цепкало, он предлагает протестующим собираться на «мирные и массовые акции протеста днем, избегать провокации».

Также оппозиционер требует освободить «всех политических и экономических заключенных» и признать кандидата в президенты Светлану Тихановскую, которая, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, набрала во время выборов 10,9% голосов, «законно избранным и легитимным президентом».

Кроме этого, Цепкало призвал к назначению «временного правительства» и проведению новых выборов главы государства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в столице Белоруссии вновь начались акции протеста против насилия силовиков.