Киев, , 10:33 — REGNUM Глава делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко остановить кровопролитие в стране. Об этом он заявил 13 августа в интервью «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

«Хочу обратиться к белорусским властям — остановитесь. Президент Лукашенко, остановите кровопролитие! Никакими доказательствами, никакими обвинениями, никакими историческими примерами он не сможет оправдать кровопролитие», — считает Кравчук.

Он добавил, что остро переживает происходящее в Белоруссии и боится, что всё может плохо закончиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Украины сообщили, что белорусские власти согласились отпустить задержанного гражданина Украины после того, как он заплатит штраф.

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