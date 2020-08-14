Анкара, , 10:00 — REGNUM Власти Турции назвали решение ОАЭ заключить соглашение с Израилем лицемерным. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Турции.

«История и совесть народов в регионе не забудет и никогда не простит этот лицемерный поступок ОАЭ», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что ОАЭ «предали палестинское дело ради своих узких интересов и пытаются представить это как самоотверженный шаг».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 августа, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль при посредничестве США заключили мирное соглашение и объявили о возобновлении дипломатических отношений.

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