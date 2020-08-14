Тегеран, , 09:56 — REGNUM Иран выступил с осуждением соглашения Израиля и ОАЭ о нормализации двусторонних отношений. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны, опубликованном на сайте ведомства.

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"Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран осуждает установление дипломатических отношений между ОАЭ и сионистским режимом. Этот шаг является стратегической ошибкой со стороны Абу-Даби», — говорится в заявлении.

В документе подчёркивается, что «угнетённый народ Палестины и все свободные нации мира» никогда не смирятся с оккупацией Израилем палестинских территорий и не простят этому режиму его преступлений.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты заключили историческое мирное соглашение. По словам главы Белого дома, оно способно привести к полной нормализации дипломатических отношений между двумя ближневосточными странами.

В совместном заявлении лидеров трех стран — Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна — сказано, что Израиль и ОАЭ согласились на полную нормализацию отношений. Так, Израиль обязуется остановить аннексию Западного берега реки Иордан. Кроме того, мусульманам будет предоставлен больший доступ к мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима.