Новосибирск, , 09:53 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 14 августа, рассказал, что новосибирско-белорусское предприятие «БКМ Сибирь» продолжает работать, несмотря на ситуацию в Белоруссии. Также Локоть считает, что жители Белоруссии должны сами разобраться в своей политической ситуации.

«Дадим возможность белорусам самим разобраться в том, что у них происходит внутри, — приводят «НГС Новости» слова новосибирского градоначальника. — Сейчас попытка каких-то комментариев, подсказок со стороны выглядит несолидно. Это братская республика, братский для нас народ, очень симпатичный народ. У нас всегда были устойчивые интеграционные связи, я уверен, что они и дальше будут развиваться. Что там внутри — как устроить свою власть, как устроить свой порядок, управление, — давайте они сами определятся. Это будет их решение прежде всего».

Напомним, ранее Локоть поздравил Александра Лукашенко с избранием на пост президента Белоруссии.

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