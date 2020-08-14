Прага, , 09:54 — REGNUM В Белоруссии должны быть проведены повторные выборы президента республики. Об этом 14 августа сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на своей странице в соцсети Twitter.

«Выборы (президента) в Белоруссии должны быть проведены вновь. Они должны быть прозрачными и пройти в присутствии иностранных наблюдателей», — написал в своем сообщении глава чешского правительства.

Также, в другом сообщении в Twitter, Бабиш призвал ЕС «послать четкий сигнал о санкциях» Белоруссии, которые продлятся до того момента, пока в республике не будут проведены новые выборы на вышеописанных условиях.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний за последнюю неделю.