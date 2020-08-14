Москва, , 10:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы о наличии второго гражданства у ряда депутатов в уполномоченные органы РФ — МИД, МВД, ФСБ и СВР.

В полученном ответе ЦИК РФ на запрос отмечается, что на момент регистрации в качестве кандидатов в депутаты Госдумы в кмиссии сведений о наличии иностранного гражданства у кандидатов не имелось. После регистрации избранного кандидата депутатом Госдумы вопросы, связанные с возможным приобретением им иностранного гражданства либо вида на жительство, не входят в компетенцию избирательных комиссий.

«Мы получили ответ Центральной избирательной комиссии на наше обращение. ЦИК не располагал информацией об иностранном гражданстве по запрашиваемым лицам на момент избрания их депутатами седьмого созыва. В этой связи проверка будет продолжена. Соответствующие запросы будут направлены в уполномоченные органы», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников недопустимо Конституцией и законом. Если информация подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты соответствующие законодательные меры, отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе пленарного заседания в апреле 2020 года депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов предложил провести проверку сведений о том, что якобы у 39 депутатов от «Единой России» есть второе гражданство. Это было ответом на предложение проверить наличие второго гражданство у самого Парфенова.

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