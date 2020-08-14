Москва, , 09:42 — REGNUM Министерство здравоохранения России не направляло Соединенным Штатам никаких официальных предложений о разработке вакцины от COVID-19, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«Никаких официальных предложений американской стороне Минздрав России не направлял», — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники в Москве передал, что США якобы предпочли сохранить закрытость после предложенной Россией помощи в разработке вакцины от COVID-19. В самих США, по информации телеканала, в очередной раз подчеркнули, что российская вакцина является недоработанной.

Читайте также: США отказались принять помощь от России в разработке вакцины от COVID-19