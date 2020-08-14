Порт-Судан, Судан, , 09:45 — REGNUM Комендантский час был введен в суданском городе Порт-Судан, после межэтнических столкновений, в результате которых погибли более 30 человек. Об этом передает ВВС Africa.

По данным журналистов, в течение последних нескольких дней происходили столкновения между племенами нуба и бени-амер, которые регулярно конфликтовали в прошлом. Около 100 человек получили ранения, в том числе и сотрудники сил безопасности, сообщают репортеры.

Столкновения произошли, несмотря на то, что лидеры двух этнических групп подписали мирное соглашение в сентябре прошлого года после ожесточенных боев.

Переходное правительство Судана сталкивается с рядом проблем, включая экономический кризис и отсутствие безопасности в регионах.