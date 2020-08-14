Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен объявить о выдвижении на пост главы государства с лужайки у Белого дома. Об этом он заявил во время интервью для The New York Post.

Свой выбор глава Белого дома объяснил пандемией коронавируса и необходимостью соблюдать дистанцию. При этом лужайку у Белого дома — «отличное место», где Трамп чувствует себя хорошо.

«Это очень-очень большая лужайка. Туда может прийти много народ», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что представители Демократической партии США вмешиваются в выборы. Кроме того, по словам главы Белого дома, другие государства, так же как и демократы или республиканцы, могут посредством атаки нарушить процесс голосования по почте.

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