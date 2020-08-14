Киев, , 09:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский разочаровал своих избирателей на востоке Украины. Об этом, как передает издание «Новое время», заявил 14 августа заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

По словам социолога, последние опросы зафиксировали существенное снижение поддержки Зеленского на востоке Украины. В то же время президентом больше довольны жители Западной Украины — региона, в котором Зеленского поддерживают меньше всего.

«Восток страны считает, что президент в большей степени не выполнил свои обещания перед избирателями… Именно на востоке отток поддержавших президента наиболее заметен», — рассказал Головаха.

Он отметил, что Зеленский не демонстрирует политической самостоятельности и продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко. Из-за этого снижается рейтинг.

Головаха добавил, что падение рейтинга Зеленского происходит плавно, поскольку украинское общество не хочет разочаровываться в президенте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Михаил Чаплыга заявил, что рейтинг Зеленского уже достиг 30%, то есть упал до значений первого тура президентских выборов 2019 года, и тенденций к его увеличению нет.

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