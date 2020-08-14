Пермь, 14 августа 2020, 09:08 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен «признать очевидные факты протестной напряженности в обществе» и без промедления начать мирный диалог с протестующими. С таким призывом к белорусскому лидеру от Российско-белорусского делового совета обратился основной владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин.
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Мазепин также призвал прекратить бессмысленное кровопролитие и насилие против мирных граждан в Белоруссии. Кроме того, бизнесмен уверен, что российским властям нельзя оставаться в стороне «от процесса урегулирования конфликтов в Белоруссии, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы».Российский предприниматель также предложил белорусской интеллигенции, бизнесменам и политикам создать в Белоруссии «Комитет национального спасения», который сможет от имени народа «разговаривать с властью на равных».
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Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии продолжаются массовые протестные акции, начавшиеся в стране после оглашения предварительных итогов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК республики, свыше 80% набрал действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования вышли на несанционированные митинги, которые переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями.
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