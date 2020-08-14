Киев, 14 августа 2020, 09:00 — REGNUM Генеральный директор авиастроительного предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить предприятие после продажи акций компании китайским инвесторам. Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский.
Парламентарий 13 августа опубликовал видеообращение к вице-премьер-министру Украины по вопросам стратегических отраслей Олегу Урускому.
По словам депутата, к скандалу вокруг завода, за который якобы конкурируют компании из Китая и США, может иметь отношение экс-президент Украины Пётр Порошенко и его окружение.
Он рассказал, что против Богуслаева было открыто согласованное с ним дело о «государственной измене». По словам Дубинского, с его помощью завод якобы был заблокирован, на него не смогли попасть китайские управляющие, а с 2017 по 2019 годы с предприятия вывели около 5,5 млрд гривен или более $200 млн.
Он также подчеркнул, что уничтожать «Мотор Сич» его директору помогает правоохранительная система Украины, в частности Служба безопасности Украины (СБУ).
Дубинский призвал Уруского вмешаться в ситуацию и остановить уничтожение предприятия по строительству авиадвигателей.
Напомним, ранее сын Вячеслава Богуслаева Александр приобрёл за 10 млн евро итальянский остров Галлинара, расположенный у берегов Лигурии.
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