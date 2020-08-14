Киев, , 09:00 — REGNUM Генеральный директор авиастроительного предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить предприятие после продажи акций компании китайским инвесторам. Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский.

Парламентарий 13 августа опубликовал видеообращение к вице-премьер-министру Украины по вопросам стратегических отраслей Олегу Урускому.

«Господин Богуслаев, семья которого, по сути, управляет и владеет этим заводом, неформально, продал его китайцам. Его сын недавно за эти деньги купил остров в Италии. После того, как он получил эти деньги от китайской компании, завод был заблокирован СБУ», — рассказал Дубинский.

По словам депутата, к скандалу вокруг завода, за который якобы конкурируют компании из Китая и США, может иметь отношение экс-президент Украины Пётр Порошенко и его окружение.

«Нам рассказывали, что это американцы против (продажи завода Китаю), но, на самом деле, никакие это не американцы. Это Порошенко вместе с [Василием] Грицаком, главой СБУ на то время, таким образом помогали Богуслаеву завод якобы продать, получить за него деньги, деньги присвоить, а завод не отдавать и дальше продолжать его доить», — сообщил Дубинский.

Он рассказал, что против Богуслаева было открыто согласованное с ним дело о «государственной измене». По словам Дубинского, с его помощью завод якобы был заблокирован, на него не смогли попасть китайские управляющие, а с 2017 по 2019 годы с предприятия вывели около 5,5 млрд гривен или более $200 млн.

«Богуслаев, который под этой статьёй «Диверсия, госизмена» прекрасно себя чувствует, покупает виллы в Италии, острова в Италии, тратит [украденные] миллионы долларов и убивает завод. Потому что завод ему по сути уже не нужен, теперь ему надо максимально долго продержаться, чтобы с этого завода выкачать максимальное количество денег, а потом его похоронить», — считает парламентарий.

Он также подчеркнул, что уничтожать «Мотор Сич» его директору помогает правоохранительная система Украины, в частности Служба безопасности Украины (СБУ).

Дубинский призвал Уруского вмешаться в ситуацию и остановить уничтожение предприятия по строительству авиадвигателей.

Напомним, ранее сын Вячеслава Богуслаева Александр приобрёл за 10 млн евро итальянский остров Галлинара, расположенный у берегов Лигурии.

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