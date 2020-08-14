Женева, Швейцария, , 08:47 — REGNUM Делегация, в которую вошли представители 24 стран Евросоюза, выразила протест США в связи с планируемыми новыми санкциями против строительства трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах, знакомые с документом.

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Нота протеста, подписанная всеми государствами-членами Европейского союза, кроме трёх, в связи с экспансивным использованием главой Белого дома Дональдом Трампом санкций в интересах США, была направлена в Госдепартамент США. Уточняется, что демарш по американской санкционной политике состоялся 12 августа во время встречи делегации ЕС с американским внешнеполитическим ведомством, которая прошла в режиме видеоконференции.

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Этот демарш был основан на заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля от 17 июля, в котором он осудил тактику запугивания США. В частности, он упомянул санкции американского лидера Дональда Трампа, направленные на прекращение строительства газопровода «Северный поток — 2», который свяжет Россию и Германию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники в Берлине сообщали, что американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили руководству компании Faehrhafen Sassnitz GmbH серьёзными последствиями в случае, если она немедленно не прекратит использовать порт Мукран в качестве логистической базы для «Северного потока — 2». В правительстве Германии, в свою очередь, заявили, что поддерживают контакты с фирмами, которым Соединённые Штаты грозят введением санкций.