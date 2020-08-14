Москва, , 08:46 — REGNUM Разведку у российских границ в течение недели вели 35 иностранных самолётов-разведчиков, свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил РФ «Красная звезда».

«35 самолётов-разведчиков других государств вели воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС (радиолокационными станциями)», — говорится в сообщении.

Российские истребители шесть раз поднимались на перехват, нарушений воздушного пространства страны допущено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа российский истребитель Су-27 не допустил нарушения воздушного пространства страны самолетом разведки ЕР-3Е «Ариес» ВМС США. После того, как Су-27 приблизился к американскому воздушному судну и опознал его, самолет-разведчик развернулся и улетел в обратном направлении.

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