Алатырь, Чувашия, , 08:34 — REGNUM В Чувашии у Алатыря появился новый сити-менеджер. Пост занял бывший военный и сотрудник органов внутренних дел Сергей Лукишин.

Подписание контракта Cap.ru

Пост главы администрации Алатыря стал вакантным 10 июля, когда досрочно сложил полномочия Владимир Степанов, продержавшись в кресле один год — как и четверо его предшественников. Вопрос о назначении нового руководителя города был рассмотрен 13 августа на внеочередном заседании городского собрания депутатов: из трёх кандидатов, которые приняли участие в конкурсе, депутаты поддержали Сергея Лукишина.

С ним был подписан трудовой контракт, к работе новый мэр приступит 20 августа.

Отметим, Сергей Лукишин родился в Алатыре, является выпускником Тольяттинского высшего военного строительного командного училища. Десять лет служил в Вооруженных силах России, по восемь лет — в органах внутренних дел и противопожарной службе МЧС. С 2012 года возглавляет ООО «Алатырская спецавтоматика».

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты избрали депутата на пост сити-менеджера чувашского Алатыря