Киев, , 08:35 — REGNUM Власти Белоруссии согласились отпустить одного из задержанных граждан Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин 13 августа в эфире радио «Громадське».

"Мы имели контакты и с министром иностранных дел Белоруссии. Мы достигли предварительной договорённости, что один из задержанных заплатит штраф и сможет таким образом снять свои вопросы с белорусскими властями», — рассказал он.

Енин отметил, что представительство Украины поможет своему соотечественнику после освобождения покинуть Белоруссию и вернуться обратно на Украину.

Напомним, ранее в Минске и Бресте были задержаны трое граждан Украины, которых подозревают в участии в беспорядках.

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