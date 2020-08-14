Киев, 14 августа 2020, 08:35 — REGNUM Власти Белоруссии согласились отпустить одного из задержанных граждан Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин 13 августа в эфире радио «Громадське».
Енин отметил, что представительство Украины поможет своему соотечественнику после освобождения покинуть Белоруссию и вернуться обратно на Украину.
Напомним, ранее в Минске и Бресте были задержаны трое граждан Украины, которых подозревают в участии в беспорядках.
Читайте ранее в этом сюжете: В Белоруссии задержали ещё одного гражданина Украины
Читайте развитие сюжета: Экс-президент Украины призвал Лукашенко «остановить кровопролитие»