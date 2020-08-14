Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Решение о создании рабочей группы, которая будет заниматься исследованием неопознанных летающих объектов (НЛО), которые, в свою очередь, встречают пилоты ВВС, приняло министерство обороны США. Об этом 14 августа сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

«Заместитель министра обороны Дэвид Норквист будет курировать рабочую группу, которая, как ожидается, будет официально представлена в ближайшие дни», — говорится в сообщении телеканала.

Также напоминается, что в июле текущего года в Конгрессе США заявили об обеспокоенности в связи с НЛО и не исключили при этом возможность того, что данные объекты могут быть вполне земного происхождения, являясь разведывательными средствами «потенциальных противников».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в Пентагоне заявили, что в Соединенных Штатах ввели в строй новый корабль прибрежной зоны USS St. Louis