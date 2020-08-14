Петропавловск-Камчатский, , 08:08 — REGNUM Разработать и утвердить новые программы в сфере газификации дальневосточных регионов России поручил 14 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Необходимо как можно скорее актуализировать и утвердить новые региональные программы газификации. И сделать это нужно до конца текущего года», — сказал он.

Мишустин объяснил, что сегодня две трети теплоэлектростанций на Дальнем Востоке работают на угле, несмотря на колоссальные запасы природного газа в регионе. Кроме того, уровень газификации в Дальневосточном федеральном округе, по словам главы правительства, существенно отстаёт среднероссийских показателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Михаил Мишустин предостерёг энергетиков от резкого повышения тарифов в платежах за электричество.

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