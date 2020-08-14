Владивосток, , 08:06 — REGNUM В Приморском крае прошли лётно-тактические учения армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), в ходе которых экипажи вертолётов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8 АМТШ «Терминатор» нанесли ракетный удар по местам сосредоточения условного противника. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба ВВО Минобороны РФ.

Выполняя поставленную на учениях задачу, пилоты воздушных боевых машин вышли в назначенный район, совершая сложные маневры для ухода от поражения средствами противовоздушной обороны (ПВО) условного противника. Вертолётчиками также проводилось электронное подавление его радиолокационных средств. По прибытии на место экипажи выполнили поиск и классификацию целей и провели стрельбы с применением неуправляемых ракет.

Дополнительную сложность учениям придавала необходимость выполнять полёты на предельно малых высотах с использованием рельефа местности для маскировки. Часть вылетов со стрельбами была проведена в ночное время, с использованием данных спутниковых систем навигации.

В маневрах с боевыми стрельбами участвовали порядка 15 вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ армейской авиации ВВО, дислоцированных в посёлке Черниговка Приморского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в рамках крупнейшего в текущем году двустороннего учения предотвратили нападение на командный пункт и уничтожили условного противника.

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