* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 07:10 — REGNUM Процесс освобождения из тюрем последней группы представителей радикального движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали власти Афганистана, сообщается на странице в Twitter совета национальной безопасности республики.

В настоящий момент уже выпущены на свободу 80 радикалов. Всего планируется освободить 400 членов террористической группировки. Целью данного шага называется ускорение хода переговоров по прекращению огня.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа портал TOLO News распространил информацию об освобождении из тюрем Афганистана последней части сторонников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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