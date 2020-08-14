Минск, , 06:47 — REGNUM Сотни молодых учёных в Белоруссии подписали «Обращение представителей научной общественности» с призывом прекратить насилие на улицах городов, передаёт 13 августа белорусское издание Onliner.

Как следует из публикации, подписантами петиции выступили 500 человек. Вместе с тем, обращение осудил председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков. На встрече с директорами институтов попросил их проконтролировать молодых учёных.

«Мы набирали молодежь, а они неуправляемые. Что они делают в лабораториях — никто не знает. Представляете, ученые против насилия», — приводит издание слова Гусакова.

Отмечается, что в петиции учёные пожаловались на действия милиции во время разгона протестующих людей, а также на якобы массовые фальсификации во время президентских выборов 9 августа 2020 года.

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