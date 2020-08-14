Курган, , 06:34 — REGNUM В Курганской области представители политических партий, участвующие в выборах в региональный парламент, подписали соглашение о совместной, открытой и честной работе в ходе предвыборной агитации. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.

Договор подписали руководители региональных отделений «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ. Таким образом представители вышеуказанных парламентских партий принимают на себя обязательства быть корректными в отношении друг с другом, не использовать «чёрные» технологии в ходе избирательных кампаний, при голосовании и подсчете результатов.

Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов призвал политические силы в ходе избирательной кампании не переходить на личности, вести честную и открытую борьбу.

Напомним, выборы в Курганскую областную думу седьмого созыва пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года.

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