Токио, , 06:45 — REGNUM Власти Японии до конца года приостанавливают все запланированные ранее безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью российских Курильских островов из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 14 августа сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что всего на 2020 год в рамках программы безвизового обмена было запланировано девять поездок.

Напомним, что запланированное ранее на май начало сезона безвизовых обменов между японскими префектурами и южной частью российских Курильских островов в апреле было отложено правительством Японии из-за ситуации с распространением коронавируса.

Программа безвизовых обменов начала действовать с 1992 года на основании договоренности между правительствами Японии и России. Всего за это время Японию посетили более восьми тысяч жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а на южных Курильских островах побывали более 18 тысяч японцев.

Как сообщало ИА REGNUM, для японских граждан — бывших жителей южных Курильских островов, лишившихся из-за коронавируса возможности посетить эти территории в рамках программы безвизовых обменов, могут быть организованы полёты к местам захоронения предков для их осмотра с борта самолёта. Возможность организации «такого первого в своём роде рейса, который позволит бывшим жителям островов хотя бы немного приблизиться к ним», в настоящее время прорабатывают власти северной префектуры Хоккайдо.

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