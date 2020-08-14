Петропавловск-Камчатский, , 06:28 — REGNUM В дальневосточных регионах России не должно быть никаких резких скачков тарифов на электричество, заявил 14 августа премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по электроэнергетике и вопросам газификации Дальневосточного федерального округа.

«Первый момент, который всех волнует — это тарифы. Сразу оговорюсь — никаких резких скачков в платежах за электричество быть, конечно, не должно», — сказал глава российского правительства.

Мишустин в ходе совещания также предложил продлить срок действия сниженных тарифов на электроэнергию для бизнеса до 2028 года. По его словам, соответствующий проект уже подготовлен. Внести документ на рассмотрение в правительство РФ Мишустин поручил Минэнерго.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин продолжает свою рабочую поездку по регионам Дальнего Востока. После приезда на Чукотку премьер-министр прибыл в Камчатский край. Также в его графике — Амурская область и Колыма.

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