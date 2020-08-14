Вашингтон, , 06:18 — REGNUM Заявление на получение бюллетеней для голосования по почте на праймериз во Флориде подали президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп, 14 августа передает телеканал CBS.

Первичные выборы должны пройти 18 августа. Бюллетени будут доставлены в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Отмечается, что сам президент относится к подобному формату выборов критически.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня Дональд Трамп написал в Twitter, что голосование по почте сделает президентские выборы в США в «самыми фальсифицированными в истории».

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