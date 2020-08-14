Вильнюс, , 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.

«Думаю, мы не можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Белоруссии не было свободных демократических выборов», — сказал он.

Науседа не стал исключать введение санкций против Белоруссии, но отметил, что такое решение негативно отразится на белорусском народе. Для урегулирования ситуации в соседней республике он предложил включаться в неё «мировому сообществу».

Ранее Науседа допустил возможность установления непосредственных контактов с властями Белоруссии для разрешения сложившегося в республике кризиса.

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