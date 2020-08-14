Вашингтон, , 05:48 — REGNUM Конфискацию груза с четырех танкеров с иранским топливом для Венесуэлы осуществили власти США, сообщает издание The Wall Street Journal.

Речь идет о суднах Bering, Bella, Pandi и Luna. Решение об аресте этих танков было вынесено американским судом еще в начале июля.

В настоящее время судна направляются в порт Хьюстона в американском штате Техас. Отмечается, что они были взяты под контроль без применения оружия. Журналисты подчеркивают, что это первый подобный инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня США внесли в санационный список более сотни иранских компаний и их объектов, в том числе нефтеналивных танкеров и транспортных организаций.

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