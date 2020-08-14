Гавана, , 05:02 — REGNUM Неуважением США к кубинцам и американским гражданам кубинского происхождения является запрет Вашингтоном чартерных рейсов на Кубу. Об этом написал на своей странице в Twitter директор департамента Соединенных Штатов в кубинском МИД Карлос Фернандес де Коссио.

По словам чиновника, такой шаг является следствием предвыборной политической конъюнктуры в США. При этом Коссио отметил, что этот запрет не имеет реального влияния на власти и государственные институты.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в американском госдепартаменте объявили, что с 13 октября США запретят все чартерные рейсы на Кубу и обратно в ответ на поддержку кубинскими властями правительства Венесуэлы.

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