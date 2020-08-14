Брюссель, , 04:01 — REGNUM Протест в связи с планами США ввести новые санкции против трубопровода «Северный поток — 2» выразили 24 государства ЕС, сообщает газета Die Welt.

Нота протеста была направлена госдепартаменту во время видеоконференции. Список стран, присоединившихся к обращению, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выступает против односторонних американских санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

По его словам, указанные намерения США противоречат экономическим интересам европейских компаний.

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