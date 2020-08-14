Иерусалим, , 04:05 — REGNUM Армия обороны Израиля в ночь на 14 августа атаковала военные объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

«В ответ на серию запусков воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа на израильскую территорию мы только что поразили пост воздушной обороны, подземную инфраструктуру и наблюдательные посты ХАМАС в Газе», — говорится в сообщении военных.

Напомним, что в ответ на новые запуски зажигательных шаров израильские власти 11 августа закрыли грузовой переход «Керем-Шалом» на границе с Газой.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа израильская армия вновь нанесла удары по военным объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа из-за непрекращающихся запусков воздушных шаров с бомбами.

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