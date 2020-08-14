Лондон, , 03:44 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о продолжении ослабления карантинных мер, приостановленного ранее из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба премьера-министра.

«Сегодня мы можем объявить о некоторых последующих изменениях, которые позволят большему числу людей вернуться к работе и к тем вещам, которых им не хватало», — приводятся в заявлении слова премьер-министра. В документе также отмечается, что процесс смягчения карантина власти вновь могут поставит на паузу, если потребуется ввести меры для сдерживания вспышек заболевания.

В Великобритании с 15 августа смогут возобновить работу театры, концертные и музыкальные площадки, а также катки, боулинг-клубы и казино. Салонам красоты будет разрешено, при соблюдении необходимых санитарных требований, оказывать все виды услуг.

Одновременно в стране ужесточаются наказания за нарушения действующих ограничений. В частности, вводятся новые штрафы для устраивающих вечеринки и другие мероприятия для более 30 посетителей. А существующие штрафы за нарушение масочного режима удваиваются.

Напомним, что власти Великобритании 31 июля объявили о приостановке планов по дальнейшему ослаблению общенационального карантина из-за роста в стране новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании возобновили обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в страну из Франции, Нидерландов, Монако и ряда других государств и территорий.

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