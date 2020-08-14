Пхеньян, , 03:27 — REGNUM Новым главой правительства КНДР стал заместитель председателя ЦК Трудовой партии республики (ТПК) Ким Док Хун, 14 августа сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Данное решение принято на заседании политбюро партии, на котором председательствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Бывший глава правительства Ким Чжэ Рён получил руководящую должность в руководстве ЦК ТПК.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Северной Корее на пост министра иностранных дел назначили руководителя комитета за мирное объединение Родины Ли Сон Гвона.

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