Вашингтон, , 03:15 — REGNUM Возможность выступления непосредственно в зале Генеральной ассамблеи ООН в рамках сентябрьской сессии рассматривает президент США Дональд Трамп. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции.

Дональд Трамп «Да, я рассматриваю вариант о том, чтобы напрямую прибыть в ООН для выступления с речью. Как вам известно, многие не смогут там оказаться из-за коронавируса. Однако я считаю, что это было бы уместно, и если я смогу так сделать, то я это сделаю напрямую».

По словам главы государства, он считает, что личное выступление — это его «обязанность как президента США».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о личном присутствии Дональда Трампа на Генассамблеи заявила спецпредставитель США в ООН Келли Крафт.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель не приедет в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН