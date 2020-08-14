Вашингтон, 14 августа 2020, 03:15 — REGNUM Возможность выступления непосредственно в зале Генеральной ассамблеи ООН в рамках сентябрьской сессии рассматривает президент США Дональд Трамп. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции.
По словам главы государства, он считает, что личное выступление — это его «обязанность как президента США».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о личном присутствии Дональда Трампа на Генассамблеи заявила спецпредставитель США в ООН Келли Крафт.
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